新冠肺炎：內地累計確診維持逾8萬宗　嚴防境外輸入性病例

內地新冠肺炎疫情緩和，截至周一（15日）凌晨，內地累計確診個案80,848宗、累計死亡3199人。湖北武漢的方艙醫院已於上周全數宣布休艙。湖北省周日舉行疫情防控新聞發布會，宣布將把輕症患者集中轉至火神山醫院、雷神山醫院、金銀潭醫院等7間醫院，而重症、危重症患者則會集中到同濟光谷、協和西院區、省人民醫院東院區3間醫院。

世衞早日宣布疫情成為「全球大流行」，內地目前防疫的重點仍是防止境外輸入性病例。北京周日就宣布，從周一（16日）起，所有進京人員不論有無相關病徵，均須到隔離點接受隔離14日，一切費用自理。

廣東衞健委周日再通報3宗境外輸入病例，其中一宗是乘搭國泰航班編號CX382抵港，雖未有發燒，但被轉至華中科技大學協和深圳醫院隔離留觀，檢測後呈陽性，目前在深圳市第三人民醫院隔離治療，情況穩定，有密切接觸者4人，均已集中隔離。當局已通報香港衞生部門。

適逢周日是國際消費者權益日，中國消費者協會公布疫情期間的消費投訴數據，顯示共收到180,972宗投訴，其中涉及口罩類佔43.96%，哄抬物價佔45.08%，質量問題佔11.68%，蔬菜糧油佔8.31%。