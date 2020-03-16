8歲女童遭烈性犬咬傷險截肢　狗主賠3萬人民幣後失聯

內地常有狗主不給狗隻套上狗繩或嘴套，多次釀成慘劇。河南鶴壁市8歲女童茵茵，近日在屋苑行走時，突遭一隻烈性犬撲咬，導致小臂骨折、膕動脈多節段損傷，小腿肌肉大部分缺血壞死，前後做了5次手術，花費16萬元（人民幣，下同，約17萬港元），終於保住雙腿不同截肢。

事發地點為淇濱區西郭莊社區，茵茵母親表示，因疫情關係，女兒不用上學，上月16日下午5時許便獨自到住在同屋苑、擔任教師的伯娘家中補習，不料落樓後遭狗隻襲擊。

網傳影片所見，一隻狗迅速向茵茵撲倒落地，不斷撕咬，有鄰居見狀拿着掃把出來趕走狗隻。目擊者表示，咬人的狗隻是每天訓練的大型烈性犬，在咬人之前已在屋苑內亂逛了40多分鐘，全程無套狗繩。

茵茵被送往河南省人民醫院救治，目前正在恢復中，不過，龐大的醫療費成了家中面臨的大問題。她的媽媽指出，咬人的狗主最初賠償了3.7萬元（約4萬港元），但後來卻不再露面，失去聯繫，而餘下的手術費用均是自己向親戚借來的。

主診醫生表示，茵茵的恢復情況總體良好，但還要繼續觀察。至於茵茵熱愛跳舞，醫生則表示，「不可能了」。