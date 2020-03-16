新冠肺炎︰志願者每天奔波與保安周旋　只為幫餵寵物

新冠肺炎疫情大爆發，湖北武漢早前全面封城，不少人投身志願者行列；其中「武漢小動物互助群」的志願者，每天在市內四處奔波，為的就是拯救「獨留家中」的各種寵物的生命。其中一名女志願者小童（化名）近日就接受了內地傳媒採訪，講述自己的經歷。

剛大學畢業留就在武漢工作的小童，在「封城」前已接獲消息，但想到自己家中的兩隻狗狗沒人照顧可能會餓死，毅然決定不離開武漢，選擇留守家中。雖然家人叮嚀她沒必要不要離開家中，但她想到許多人因「封城令」無法回到武漢，也有人因隔離被迫離家，而他們的愛寵，也因此失去依靠，結果他從大年初三起便加入「武漢小動物互助群」，每天騎着電動單車四處幫人餵飼寵物。

「我相信如果知道會封城，沒有人會願意丟下他們的毛孩子的，現在更沒有人願意在回家的那一刻看到的是毛孩子的屍體。」小童坦言，看着每天確診人數急增，「說不擔心感染那是假的」，她外出時的口罩也由最初一層變成兩層，惟她仍不辭勞苦，一天至少幫兩、三戶人口餵寵物。

除了體力勞動，與不同屋苑的保安周旋，亦是她耗費精神的事之一；在武漢下令所有小區採取封閉式管理後，她更要自行向公司及政府申請辦理證明，才可出入各大小區；有時更要翻牆穿洞，才能進入求助人的家中。好不容易到了求助人家中，一開門撲面而來的卻是令人作嘔的排泄物氣味，戴了兩層口罩還是沒辦法掩蓋；小童只能頂着臭味為求助人清理糞味，然後添水、添狗糧、鏟貓砂、放貓糧。

奔波一天真的很辛苦，但每天回到家後，小童看見自己的狗狗衝自己跑來，又覺得自己的付出很值得。在小童的心中，寵物的存在就像是自己的家人一樣，她坦言︰「我希望所有人回到家，都可以看到他們的寶貝健健康康的衝他們跑去。」