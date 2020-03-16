新冠肺炎︰網店聲稱出售試劑盒　官媒揭實為三無產品

內地近日有網店聲稱可出售「自行檢測、15分鐘出結果」的新冠病毒檢測試劑盒，引起輿論關注。官媒記者調查發現，該些網店冒用正規生物技術公司的名義，出售「三無產品」，每個售價65元人民幣（約73港元），且每次至少購買100個。專家指出，自行在家使用不但不能保證準確率，更可能存在重大衞生健康風險。

官媒記者聯繫上一家聲稱出售新冠病毒檢測試劑盒的網店，對方向記者展示了如何使用試劑盒的圖片資料和短片；片中演示了通過指尖取血採樣，再把血滴在配套的檢測卡上等操作。被問及試劑盒是否有相關醫療器械註冊證，對方卻稱「疫情突發時間趕不上，試劑盒研發出來後仍在註冊，當前供給醫院也是直接用的」，又保證試劑盒有質檢報告證書，卻表明不能開發票。

記者其後再於電商平台搜索，發現一些商家故意利用錯別字「時機盒」（實為試劑盒）等手段規避平台監管，有些商家更顯示已售出多件試劑盒。大部分商家聲稱所售試劑盒為中山大學達安基因股份有限公司的子公司廣州市達瑞生物技術股份有限公司生產；對此，達安基因回應指網上出售的試劑盒並非該公司生產，是冒用公司名義產品。

另有網店聲稱出售麗珠集團下属的海珠試劑股份有限公司研究的試劑盒；對此，麗珠試劑表明，產品未通過審批，無法對外銷售，只能銷售給有經營權限的機構、檢驗科、診所等地方，並不銷售給個人，且個人也不能自行檢測。

專家指出，自行在家使用試劑盒做檢測並不能保證準確率，盲目相信可能導致錯過就診時機；如自行使用非正規渠道的試劑盒產品，特別涉及採血操作的，存在重大衞生健康風險；對使用過的檢測設備處理不當，還可能帶來公共衞生風險。