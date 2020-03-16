台母女慘遭家暴　狠父揚言「要殺全家」

台灣高雄市一名廖姓男子，近日被控毒打妻女，將年僅3歲的女兒重摔在地，令對方額頭腫脹、手腳傷痕纍纍，更揚言「要殺全家」。警方周日（15日）證實事年，已協助受害母女申請保護令，目前安置在家屬住處。

受害母女的親友近日在Facebook發文控訴稱，廖男喝酒後家暴，「我妹被打、女兒被打到送醫，還放話要殺我們全家！這畜生請廣大鄉民幫忙找！」另上載疑似遭虐女童的照片，相中人嚎啕大哭、臉上傷勢明顯。

警方調查，廖男與妻結婚約4年，育有3歲女兒，每次他喝醉後就會對母女施暴。有市民上周二（10日）晚6時許，發現他又對女童施暴，疑似用腳踢及將人重摔在地，令對方額頭及手腳多處挫傷。警方接報到場，緊急通知其妻及社工，並告誡廖男「不要再施暴」。

女童由母親帶到醫院驗傷、診治，社工隨後安排她們至安全處所安置；警方確認母女安全後，才讓廖男離開派出所。惟警方上周六（14日）再接獲女童母親報案，指控廖男醉酒後摔手機、砸電視，又對母女口出惡言、辱罵。由於廖妻暫不願提告，警方已協助申請保護令，將加強母女住處巡守及不定期訪視，確保她們的人身安全。