男子疑服用保健品患病　放火燒死2人被判死

海南文昌市男子梁振彬，前年誤以為服用保健品後患病，竟在凌晨時分到介紹人住處放火，致兩人死亡。他事後因放火罪成被判死刑，緩期2年執行。惟省人民檢察院第一分院提出抗訴，應當判處死刑。海南高院日前作出二審刑事判決，撤銷死緩判決，改以放火罪成判其死刑，目前依法報請最高人民法院核准。

判決書顯示，梁振彬認為死者王某的母親介紹服用的保健品致其患病，欲報復王某一家人，前年4月30日曾竄到王母家中，破壞浴室內電線，意圖傷害對方。同年5月25日晚，梁男攜帶汽油到王某夫婦住處，於翌日凌晨1時許趁對方熟睡後將汽油潑入房內點燃；陳姓妻子當場被燒死，王某燒傷搶救後不治，燒毀財產共計8080元（人民幣，下同，約9122港元）。

海南省第一中級人民法院去年開庭審理，認為梁振彬為報復而故意放火，致王某夫婦死亡，但因犯案時有抑鬱症，案發後在現場等待警方拘捕，並如實供認犯罪事實，可視為自首，依法從輕處罰；其家屬後來向受害人家屬賠償10萬元（約11.3萬港元），可酌情從輕處罰，遂以放火罪判他死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，並賠償被害人家屬逾17萬元（約19.2萬港元）。

省人民檢察院第一分院事後提出抗訴，要求判梁振彬死刑，立即執行。省高級法院審理後，認為原判認定梁男放火致2人死亡的事實清楚，但量刑過輕。雖然他犯案時患有抑鬱症且自首，案發後家屬已向受害人家屬賠償，但綜合全案事實與證據，仍不足以對其從輕處罰，改判死刑。