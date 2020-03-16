新冠肺炎：省委書記訪醫院企業　促有序恢復經濟

湖北省委書記、省新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長應勇，周日（15日）深入荊州市、宜昌市的定點醫院、重點企業、田間地頭、長江岸堤，檢查督導疫情防控、復工復產等工作。應勇強調要毫不鬆懈精準防控，中低風險地區要在落實疫情防控的前提下，以更大力度統籌推進企業復工復產。

應勇分別前往集中收治患者的荊州市中心醫院及宜昌市中心人民醫院，了解患者救治、恢復正常醫療秩序等情況，感謝醫護人員日夜奮戰。他又對廣東支援荊州醫療隊隊員王爍不幸因公殉職表示沉痛哀悼，要求全力做好善後工作。

作為國內最大的麻醉藥品生產企業和醫藥保供企業，宜昌人福藥業有限責任公司加緊生產防疫藥物，目前產能基本恢復。應勇亦先後到訪這兩家企業，聽取復工復產、產品創新研發介紹，並叮囑企業負責人強化防護措施，推動員工安全有序返崗。

應勇要求把醫療救治工作擺在第一位，集中優勢醫療資源和技術力量，全力以赴救治患者，加快修復本地醫療服務保障體系。各級領導幹部要扛起責任，把工作想深想細想透，交出合格答卷，確保政治社會大局穩定。