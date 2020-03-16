新冠肺炎：非洲確診病例零星　或與全球聯繫較少有關

新冠肺炎疫情在全球大流行，但佔全球近13億人口的非洲除埃及和南非外，只出現零星確診病例。部分非洲國家過去數十年曾爆發不同疾病，如今卻在新冠肺炎中獨善其身，有研究指非洲與全球各地的聯繫較少有關，全球每年只有約5%的旅客往非洲旅行，或有助減低病毒對非洲的直接影響。

目前，非洲有7個國家的疫情較嚴重，包括埃及、南非、阿爾及利亞、尼日利亞、塞內加爾、突尼斯及摩洛哥。其中，埃及是首個出現疫情的非洲國家，首宗確診個案於上月14日出現，距離中國去年除夕向世界衞生組織（WHO）通報的日子達45日。雖然陸續有非洲國家發現確診，但未有出現歐洲、美洲及亞洲的大規模爆發。

有人質疑非洲確診個案較少與醫療系統欠完善，未能及時檢測有關。亦有人指，非洲人的基因天生能抵禦病毒。不過，國際醫學期刊《刺針》研究指兩者與現象無關，主因是非洲與世界其他地方的連繫較弱，反而區內旅遊業相對發達的國家疫情較嚴重。以埃及和南非為例，兩國有較多外國旅客或外籍居民，疫情較嚴重。

雖然非洲是近年各國拉攏的合作對象，中國及日本更提供資金和技術大興土木，並向非洲派駐員工，但數字不算多。根據2017年的統計，中國派駐外國協助基建的工人中只有16%前往非洲，當中23%只前往阿爾及利亞。不少非洲國家與中國關係較密切，但只有4%中國旅客前往非洲旅行，而非洲民眾普遍貧窮，一般人沒有足夠財力外遊。

以往即使出現肆虐全球的疫症，總是較遲才在非洲出現，而且個案比較少。以2002年至2003年的沙士為例，非洲於疫症在中國開始擴散的5個月後，才在南非出現首宗確診，之後沒有非洲國家出現個案。至於2009年的豬流感，埃及於爆發2個月後才出現確診，此前全球已有60個國家出現病例，而今次新冠肺炎的情況與此前2次疫症相似。

專家警告，當病毒在非洲大陸出現後，便會越過邊境傳播到其他國家，現在非洲各國是時候為疫情作好準備。