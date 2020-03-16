內地失業率升至6.2%　社會零售總額大挫20%

中國國家統計局周一（16日）公布，2月城鎮調查失業率升至6.2%，前值5.2%。至於內地1至2月份社會消費品零售總額按年大挫20.5%，預估為下跌4%。首兩個月工業增加值亦按年大挫13.5%，預估為下跌3%。

國家統計局新聞發言人毛盛勇稱，基本民生保障有力，社會大局保持穩定，經濟長期向好的基本面和內在向上的趨勢沒有改變。有關一季度經濟情況，3月明顯比1、2月要好。隨着國內疫情防控成效顯現，復工復產加快推進，疫情的影響二季度會逐漸減弱，二季度比一季度會有明顯的回升，下半年經濟會更加穩健。

毛又稱，一季度的情況主要取決於3月份。從2月中下旬以來，中央在部署統籌疫情防控和經濟社會發展以後，企業復工復產的進度在加快推進，截至2月25日，大中型製造業企業復工率達85.6%，生產經營活動正在有序恢復。因此，與1至2月比較，3月應該會有一個明顯的起色。

毛指出，首2個月，醫療防護和生活所需物資增長較快，口罩及發酵酒精產量分別增長127.5%及15.6%，凍肉和方便麵各增13.5%及11.4%。

另外，今年1至2月份，發電量10,267億千瓦時，按年下降8.2%。鋼材產量16,713萬噸，按年跌3.4%。生鐵產量13,234萬噸，按年升3.1%。粗鋼產量15,470萬噸，按年增3.1%。原鋁產量585萬噸，按年增2.4%。