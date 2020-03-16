新冠肺炎：華留學生商人急回國　18萬元人仔機位瞬間售罄

新冠肺炎肆虐全球，意大利、法國、南韓等地的確診個案急增，多國華人紛紛走回內地，令大家「一票難求」。內地網傳從英國倫敦飛往上海的航班，要價18萬元（人民幣，下同，約20萬港元）的機位瞬間售罄。另有商人透露，美國華盛頓飛往北京的機票已炒至15萬元（約17萬港元）一張，更稱可以「讓你遠離疫情」，惟網民都不賣帳，認為他只想提高點撃率。

內地商人、中國應用力量教育集團董事長陳藝夫近日在網上拍片稱，15萬元的天價機票已一票難求，只要願意付錢就能「讓你遠離疫情，把你帶到世界上，現在最安全的國家」，又稱連世衞官員都指患者最想去的國家是中國。不過，網民認為他在片中慷慨激昂的發言只是「搞綽頭」，直言「這人是賣保險的還是房產仲介」。

受新冠肺炎影響，英國、意大利、法國等學校陸續停課，大批中國留學生均選擇回國，惟多間航空公司的機位緊張。有在英的留學生透露，倫敦飛往北京的機票價格較高，且直航機票非常緊張，她最終購入中轉機票。

另有在意大利的留學生則決定留下，「食物、口罩等物資目前可以撐1個半月，希望那時候疫情已經得到控制」。據了解，倫敦至北京近日已沒有直航機票，中轉機票價格約1萬多元至2萬多元（約1.13萬至2.3萬港元），部分需要中轉4次，花費近3天時間。