義烏批發市場疑賣冒牌貨　知名手袋低價出售

浙江金華義烏北下朱村被譽為「網紅直播第一村」，貨品價格低廉，是不少網絡主播入貨的批發市場。惟有內媒記者近日走訪當地發現，貨品魚龍混雜，假貨、冒牌等屢見不鮮。在當地出售的名牌手袋聲稱從香港入貨，疑是偽造銀行轉帳收據，交易貨幣為港元，但售價還少於原價的十分之一。

北下朱村多為網絡小型商家提供貨源，店舖老闆多與網絡主播合作，主播在家中直播，接收的訂單可由相關店舖代為發貨。直接到現場選購的商家只需將相關商品的圖片用微信發送予商家，商家會介紹商品的價格和訂購數量。

內媒記者發現，DW、Casio等知名手錶品牌的手錶，僅需90元（人民幣，下同，約102港元）左右，但貨品出售後不允許退貨。有手錶店老闆表示，手錶款式很多，看起來都是高質量的產品，「這些都賣得很好，基本沒有要售後退貨的」。

Champion、Nike、adidas、UNIQLO等不少知名服裝品牌的服裝，在市場內僅需逾10元（約11港元）可交易。內媒報道指，不少疑是冒牌商品的包裝盒內都有懷疑偽造的合格證書、海關課稅證明和銀行轉帳收據，「看起來很像是真的」。惟Prada等知名手袋原價標示7800港元，但僅需近200元人民幣（約226港元）可交易。

記者發現，在店舖門前停放多輛豪車，有業內人士表示，通過網紅推介的商品，大多會大賣，「生意很好」。有房東介紹，一間40至50平方米的舖面年租金為1.5萬至2萬元（約1.7萬至2.3萬港元），位置好的可達數十萬元，「這裏舖面很搶手，很多人在這發達致富」。