新冠肺炎：迪士尼樂園重開　首周末現排隊人龍

受新冠肺炎疫情影響，全球6間迪士尼樂園均宣布關門，但因應內地防控形勢好轉，上海迪士尼樂園自上周一（9日）實施分階段恢復營運，其中恢復開放的首個周末吸引不少遊客入場，更出現車輛、餐飲出現排隊人龍的擁堵現象。

據迪士尼要求，每位遊客入園時需接受體溫測量，除用餐外必須全程佩戴口罩。園區入口共設有4個通道為司機及乘客測溫，平均每個閘口有9輛車排隊等候，等候時間約為10分鐘。有工作人員透露，樂園早幾日開放時遊客人數較少，「但周末大家都想換換心情出來逛逛，人一下子多了很多」。

除餐飲店出現人龍，園內商店亦因應疫情作出相關措施，包括限制只有70名顧客可同時間在店內購物、入店前需消毒洗手等，每輪等候時間約為10分鐘。有家長表示，孩子一直在家，且網上學習壓力頗大，所以趁周末有時間帶他外出。

樂園會陸續開放園區內酒店，其中一間酒店的所有房型已在上周六（14日）晚全部訂滿。酒店負責人指，工作日期間來住客人較少，到周末才有明顯增長，店方將會控制入住房間數量。