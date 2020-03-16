新冠肺炎：外防病例輸入成重點　衞健委不建議市民出境旅遊

國務院聯防聯控機制周一（16日）舉行新聞發布會，國家衞健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒在會上指出，目前內地周日新增的確診病例共16宗，其中12宗為境外輸入病例，目前內地尚未治愈出院的患者已少於1萬人；另他又引述世衞通報指，目前全球已有143個國家和地區出現新冠病毒蔓延，嚴防境外輸入病例已是重中之重，不建議市民出境旅遊。

海關總署政策法規司司長王軍表示，境外疫情迅速擴散，當局已推出具體舉措「外防輸入」。海關會依檢疫法，在口岸發現有病徵的旅客，將轉入流行病學調查或者醫學排查環節，在對其做好個人防護的前提下，海關將做好訊息登記和通報，相關人員會立即被送往定點醫院進行排查和診治。

他又指出，目前已梳理6種可能會被定罪入刑的妨害衞生檢疫的行為，其中包括拒絕健康申報、流行病學調查、衞生檢測措施；以不如實填報健康申明卡等方式隱瞞疫情；出入境交通工具負責人，拒絕接受海關衞生檢疫或者故意隱瞞疫情等。

中國民用航空局飛行標準司司長朱濤指出，會針對航班始發地的疫情、客座率、航班運行特點等因素對航班運行風險進行綜合評分，將航班風險劃分為高、中、低三個等級，再根據不同等級採取不同的防控措施。

國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤指出，當局已經建立聯防聯控機制，會及時將人員出入境訊息向海關檢疫等相關部門和地方政府部門、主管機構進行推送，讓當局做到「三提前」，即在登機提前知、起飛提前知、入境提前知。

另外交通運輸部海事局副局長楊新宅提到，基於早前中國也發生兩宗郵輪上的公共衞生事件，當局已及時採取針對性的防控措施，首先在1月底就已經暫停了港口的始發郵輪；又對由水路、陸路回內地的旅客做好乘客訊息登記等相關工作；又對郵輪這種大型客輪公共衞生突發事件制訂完善針對性強的應急處置的預案。