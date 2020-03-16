新冠肺炎︰動物實驗結果顯示　病患康復後不會再次感染

新冠肺炎疫情全球擴散，內地早前接連有治愈病人再度確診（內地稱「復陽」），引起輿論關注康復病人會否再感染。由中國醫學科學院醫學實驗動物研究所、北京協和醫學院、首都醫科大學附屬北京安貞醫院組成的研究團隊，上周六（14日）在預印本網站bioRxiv發表最新研究論文，指透過利用非人靈長類動物實驗，表明病患康復後不會再次感染；惟有關研究尚未經同行評議。

該研究論文題為「感染新冠病毒的恒河猴不會發生再感染」，作者為中國醫學科學院醫學實驗動物研究所所長秦川。研究團隊使用了4隻成年恒河猴（M1-M4）進行實驗，4隻恒河猴通過氣管接種了50%組織細胞感染劑量（TCID50）新冠病毒，研究團隊採集牠們的體重、體溫、X射線、抽樣血清、鼻/咽/肛（門）拭子和所有主要組織數據。

初次感染後，其中3隻猴子出現體重減輕、食欲下降、呼吸頻率增加和彎腰駝背等症狀，牠們的呼吸道和肛門拭子病毒載量在感染後3天達到最高水平，其後自然下降。為確定新冠病毒感染猴子的病毒分布和組織病理學變化，在感染後7天時，研究團隊對M1猴子實施安樂死並解剖檢驗，發現病變主要發生在肺部，表現為輕度至中度間質性肺炎。

在對剩下3隻縱向追蹤中顯示，相比於感染後3天和7天，牠們的特異性抗體水平在感染後14天、21天和28天顯著升高。感染後28天，通過各項檢查，研究團隊認為牠們已符合目前患者臨床出院評估標準。

及後，研究團隊再次對M3、M4進行感染試驗，而M2猴子則成為對照組；結果，M3、M4體溫短暫升高，但3隻猴子體重均沒減輕，且鼻咽和肛門拭子中的病毒載量呈陰性。團隊在再次暴露後5天，為M3猴子安樂死並進行解剖，確認牠所有組織均無病毒複製，肺組織無病理損傷、無病毒抗原，而M4猴子的胸片亦未見異常。

因此，研究團隊認為感染新冠病毒的猴子在康復後，不會再次感染同一病毒，而僅單次感染的猴子（M2）康復後也未有復發；意味康復患者在建立足夠的特異性抗體以產生對新冠病毒的免疫力時，就不會再被傳染；由於此次動物試驗的抗體與康復病人的抗體相當，這一發現將對評估疫苗開發具有重要意義。

另研究團隊分析，對於出院患者的檢測結果再次為陽性的現象，可能是由於出院前RT-PCR檢測結果為「假陰性」，也可能是由於患者雖符合出院標準，但沒有完全恢復；因此進一步完善診斷技術、抗體監測和下呼吸道樣本檢測，是治愈新冠病毒感染的關鍵。