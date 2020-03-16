新冠肺炎︰女釋囚封城期間赴京　省監獄管理局再現人事變動

新冠肺炎疫情爆發後，湖北武漢市全面封城，卻發生「武漢女釋囚赴京事件」，省監獄管理局局長、副局長及政治部主任均被免職。繼賈石松接替被免職的郝愛民擔任局長後，內地傳媒周一（16日）發現，省監獄管理局官網的「領導信息」欄再更新，副局長一職由田軍擔任，而政治部主任則由齊興旺擔任。

湖北省紀委監委本月2日披露對「武漢女釋囚赴京事件」相關人員處理情況，其中負有主要領導責任的省司法廳黨委書記、廳長譚先振被立案調查，省監獄管理局黨委書記、局長郝愛民被免職並立案調查；至於負有重要領導責任的省監獄管理局副局長胡承浩、政治部主任張新華及刑罰執行處處長李欣均被免職並立案調查。

湖北省監獄管理局同日下午召開幹部會議，宣布由賈石松擔任省司法廳黨委委員、省監獄管理局黨委書記、局長的職務，而董煜華則擔任省監獄管理局黨委副書記、政治委員。

公開資料顯示，1970年10月出生的田軍歷任宜昌市公安局政治部副主任兼宣教科科長，當陽市市委常委、政法委書記、公安局長等職務；在調任湖北省監獄管理局前，他是宜昌市公安局黨委副書記、副局長。

至於1969年9月出生的齊興旺則歷任襄陽市公安局黨委委員、紀委書記，襄陽市紀委派駐市公安局紀檢組組長等職務；調任湖北省監獄管理局政治部主任前，他是襄陽市委宣傳部副部長、市委精神文明建設指導委員會辦公室主任。

另內地傳媒引述知情人士指，事件中黃姓女釋囚已治愈出院，目前被安排在北京一間賓館內接受14日隔離措施。