百度工程師盜用公司伺服器「挖礦」　判囚3年

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷。內地裁判文書網近日公布的一份判決書顯示，百度一名安姓伺服器運維管理人員，在職期間竟以技術手段在百度伺服器「挖礦」獲取虛擬貨幣，並把虛擬貨幣出售獲利10萬元（人民幣，下同，約11.2萬港元），最終被法院判處有期徒刑3年，罰款1100元（約1240港元），並沒收犯罪所得。

判決書顯示，安某在2018年4月至7月期間，通過技術手段讓200多台伺服器下載了挖礦腳本程式，這些程式可把百度的運算資源上傳到「哈希網站」，該網站再通過運算資源挖取「門羅幣」，並以比特幣的方式向其結算。安某將比特幣「提現」到otcbtc.com網站，再通過網站出售，獲利約10萬元。至案發時，安某在哈希網站的帳戶尚有1.44個比特幣，在otcbtc.com網站還存1.5個比特幣。

2018年6月初，百度通過安全管理監控系統發現大量伺服器運行異常後，通過調取後台操作日誌發現安某的所為；同年7月18日，安某被百度公司職業道德委員會叫到會議室，當時有警員在場，安某見狀便向警員交代其犯罪行為。經查，安某非法控制了百度155台伺服器，直接令百度損失了2.7萬元（約3.1萬港元）。

案件在北京市海淀區人民法院一審時，法院便以非法控制計算機訊息系統罪，判處安某有期徒刑3年，罰款1100元，並沒收違法所得，惟安某不服上訴。但案件在北京市第一中級人民法院二審時，安某及其辯護律師均未提交新證據，法院遂認定一審事實清楚，證據確實，量刑適當，駛回上訴，維持原判。