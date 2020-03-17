新冠肺炎：特朗普稱中國病毒　華斥污名化

美國新冠肺炎疫情轉趨嚴重，僅餘西維珍尼亞州仍未失守。總統特朗普周一（16日）發布最新抗疫指引，建議國民盡可能留在家中上課，應避免10人以上聚會等。他又首度在社交網上以「中國病毒」字眼形容新冠病毒，遭中國外交部批評對中方搞污名化。

特朗普表示，國民應避免外遊，亦避免在酒吧、餐廳及美食廣場吃喝。他提到美國將擊敗新冠病毒，然後有一個盛大慶祝活動，並稱：「通過數周集中行動，我們可扭轉局面，而且很快，我們已取得很大進展。」當被問及疫情會持續至何時，特朗普稱有人估計7至8月。他補充道，現階段還未想在全國範圍實施隔離措施，但某些地區及熱點可考慮，強調現時仍未是實施有關政策的時候。

新冠肺炎疫情下，美國股市近日大幅受挫，陷入恐慌性拋售。對此，特朗普形容新冠肺炎疫情為「看不見的敵人」，亦改口稱疫情可能會令美國陷入衰退，強調現時考慮是應對疫情。他預期疫情一旦完結，國內經濟將強烈反彈。白宮早前亦呼籲，長者應留在家中。特朗普周一在社交網表示：「美國會大力支援受『中國病毒』影響的產業，如航空公司，我們會比以前更強大。」

中國外交部發言人耿爽周二（17日）回應指，美國政客將新型冠狀病毒與中國聯繫，是在污名化中國，中方感到強烈憤慨、堅決反對。耿爽強調，世界衞生組織及國際社會明確反對將病毒與特定國家及地區聯繫，因此促請美方立即糾正錯誤，停止對中國的無端指摘。

美國有線電視新聞網絡（CNN）早前曾引述消息報道，特朗普政府正討論倣效歐洲多國模式，在全國實施宵禁，並建議非必要商店停業。惟副總統辦公室發言人米勒（Katie Miller）及白宮發言人迪爾（Judd Deere）雙雙表示，有關報道並不正確。

此外，共和黨猶他州參議員羅姆尼周一建議政府向每名國民派發1000美元（約7800港元），以紓緩疫情對他們帶來的打擊。國家經濟委員會主席庫德洛亦表示，政府有可能向國民發放現金。