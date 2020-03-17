新冠肺炎︰轉售劣質口罩圖利　2從業員判囚兼罰款

內地新冠肺炎疫情緩和，各地政府繼續嚴打涉疫罪行。重慶市沙坪壩區人民法院周一（16日）開庭審理一宗銷售「三無」劣質口罩案，從事醫藥行業的江姓女子及羅姓男子，均因犯銷售偽劣產品罪，分別被判有期徒刑2年、罰款24萬元（人民幣，下同，約27萬港元）及有期徒刑6個月、罰款9萬（約10.1萬港元）；另江某更被禁止在刑滿獲釋後的5年內，從事醫藥行業相關職業。

案情指，現年40歲的江女及45歲的羅男今年1月以每個0.8元（約0.9港元）的價格，向一名30歲楊姓男子購入大批無生產廠家、生產日期、產品質量檢驗合格證明的口罩，計劃以每個1.3元（約1.4港元）出售圖利。惟羅男當天下午轉運口罩時，被群眾舉報，警員當場查獲33箱、共17.5萬個「三無」口罩。經市醫療器械檢測中心檢驗，該批口罩多項指標不符合標準規定。

法院認為，江女身為醫藥行業從業人員，明知購入的口罩為偽劣產品，仍對外銷售並非法獲利，而羅男明知該批口罩為偽劣產品，包裝簡陋且質量差，仍試圖收取該批口罩用於銷售，犯罪事實清楚，遂作出上述判決。

另法院認為，江女無視職業道德和職業規範，違背為人民健康負責、誠信可靠的從業準則，為預防再犯罪，應對其依法處以「從業禁止」，故禁止江女在刑滿獲釋後的5年內，從事醫藥行業相關職業。