女子失蹤證遇害　劫匪搶劫未遂痛下殺手

廣西柳州市一名33歲吳姓女子，上周四（12日）在其居住的屋苑地下停車場失蹤。警方接報調查，2日後拘捕疑兇覃某某，並據其口供於周日（15日）在一橋底下尋回受害人遺體。他交代，當時因向受害人索要財物未遂而將其殺害。

事發於柳東新區正和城小區，警方根據疑兇口供，在官塘大橋東端附近的一個水塘發現吳女，其身上被膠帶綑綁，頸部和手腕都有被利器劃破的傷口。死者家屬透露，吳女當日下午離家後失聯，事前並無異常，不清楚事件肇因。

死者遇害原因有待調查，但事件已引起其他住戶的關注，紛紛對地下停車場缺乏監控設備等表示擔憂。涉事屋苑在疫情期間設有監控點，但來訪者不需登記，經掃碼、量體溫後便可進入，且停車場入口沒有欄杆和監控，亦無人值守，車輛可隨意出入。雖然從停車場乘搭升降機上樓需要刷卡，惟有不少單位正在裝修，不時有裝修人員進出。

有保安表示，疫情期間進入屋苑的人員都要掃碼和量體溫，因此可知車內人數，惟離開屋苑時僅需司機掃碼，車窗關上是難以察覺到車內有其他乘客，即死者被人用車載走時若無叫喊，他們亦較難發現異常。

屋苑物業管理公司指，地下停車場仍未交付，所以設施未有完善，公司目前已有計劃在停車場安裝及升級監控設備。