新冠肺炎：動物實驗證病毒可經眼結膜傳播擴散

中國醫學科學院醫學實驗動物研究所所長秦川及其隊團，為證明新冠肺炎病毒可經眼結膜傳播，以恒河猴作實驗，結果發現病毒可經眼結膜進入恒河猴體內大量繁殖並擴散，且擴散路徑及分布與經氣管感染有明顯不同。

該題為《恒河猴可通過眼結膜途徑有效感染新型冠狀病毒》的論文，上周五（13日）在生物學預印本網站bioRxiv上發表。秦川及其隊團對3隻健康的恒河猴分別在眼結膜和氣管接種新冠病毒，結果發現病毒均在各猴體內大量繁殖並擴散，證明新冠病毒可以通過眼結膜感染動物宿主。

研究又發現，經結膜接種病毒的2隻恒河猴，體內的病毒主要分布在眼球、鼻淚管及口鼻腔內，左肺下葉、鼠蹊部、胃部、十二指腸及盲腸等亦有分布。而經氣管接種的1隻恒河猴，病毒則集中分布在肺部，且鼻腔、氣管、肺淋巴結的病毒濃度比結膜接種顯著較高。研究人員推測，攜帶新冠病毒的眼淚及其他眼部分泌物，可能主要經由鼻淚管進入呼吸道，或被吞咽後進入消化系統。

不過上月浙江大學第一附屬醫院眼科的沈曄教授及其團隊曾發表論文指出，在30名新冠肺炎患者中僅發現一人有結膜炎症狀，且僅在該患者眼結膜及眼淚中檢測出病毒。但由於曾有多名眼科醫生被新冠患者傳染的報告，因此研究不排除結膜傳播的可能性，並呼籲醫護人員佩戴護目鏡和勤洗手防止受感染。