新冠肺炎：為堵防疫缺口　台當局強調禁師生出境有依據

台灣周一（16日）宣布禁止所有高中以下的師生出境，直至今年7月14日本學期結束為止。台行政院長蘇貞昌周二（17日）上午表示，有關安排具法律依據，目的是堵塞防疫缺口，盼市民保護自己之餘，也減少對他人造成風險負擔。

蘇貞昌周二前往立法院備詢時表示，有關限制措施與補償機制都在特別紓困條例中列明，並以流行疫情指揮中心宣布為準。對有人建議乾脆向歐洲國家封鎖邊境，蘇貞昌指台灣目前是逐步隨着疫情變化作審慎考慮，強調過去成功防止陸港澳第一波疫情流入，面對全球第二波疫情不敢掉以輕心。

面對疫情全球爆發，新北市中和區瓦磘里里長林綺芳被指無視疫情，上周帶團前往西班牙、葡萄牙旅遊，還聲稱即使回台後需接受居家檢疫14天，也可領取1.4萬元新台幣（約3650港元）補助。事件曝光後，帶團的林綺芳惹來網民在其Facebook留言，批評是「一群自私的人」，最後旅行團決定提前返台。

新北市議員張志豪表示，各方應配合中央防疫，呼籲新市府加強宣傳指導。而新北市民政局長柯慶忠則指出，該團16人周二返台後需接受居家檢疫，里長已強調不會領取補償金，其他團員則無法代答。