新冠肺炎：倫敦回內地學生無症狀感染　曾於香港轉機

貴州省應對新冠肺炎疫情防控領導小組辦公室發布消息，貴陽市周一（16日）發現一名境外輸入病例，是倫敦返回貴陽的留學生，曾於香港轉機。目前該學生已入院隔離，其父母經病毒檢測無感染，目前正隔離觀察。

消息指，該這名無症狀感染者向姓男子今年20歲，由倫敦經香港轉機到成都後乘坐高鐵，於周日（15日）深夜11時43分到達貴陽北站，由其父母駕車接回家中居家隔離觀察。周一成都海關通報貴陽海關向男的核酸檢測證實受感染，相關部門同日晚上7時28分將他轉送將軍山醫院作進一步檢測和治療。同時疾控部門已對向男居住的貴陽市南明區小區相關區域進行消毒。

據了解，向男無發燒、無呼吸道症狀、血常規正常、胸部CT為陳舊性病變，經省級專家組討論，確認他為無症狀感染者。目前向某情況平穩。

浙江省周一亦新增1宗境外輸入的新冠狀肺炎確診病例，患者為從英國回國留學生，在杭州確診。該名留學生本月12日從英國倫敦出發直飛上海，翌日下午到達浦東機場，經機場檢疫後由其母駕車接回，向社區報備後居家隔離醫學觀察。他周一因乏力、體溫38℃，由專車轉運至發熱門診隔離治療，經檢測證實確診。