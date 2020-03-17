新冠肺炎：深圳福田屬中風險　出行或受限制

廣東省衞健委周一（16日）公布省內新冠肺炎疫情風險等級分區分級名單，深圳福田區、廣州越秀區、佛山南海區、惠州惠城區等7市14個區縣列入中風險地區；廣州天河區、深圳羅湖區等其餘市、區則屬低風險。若市民身在中風險區域，個人出行可能受到限制。

名單顯示，廣東省中風險地區分別是廣州越秀區、深圳福田區、佛山禪城區、南海區、順德區、三水區、惠州惠城區、惠陽區、惠東縣、博羅縣、大亞灣區、中山主城區片區、肇慶端州區及揭陽普寧市；至於省內其餘市、區一律屬低風險地區。

當局依據疫情情況，由省級人民政府分析評估後，對湖北省、北京市以外的地方以縣級為單位，劃分為低中高風險地區，並適時就風險等級作出調整。低風險地區將實施外防輸入策略，全面恢復生產生活秩序，取消道路通行限制，幫助企業解決用工、原材料、資金設備等問題，不得對企業復工復產設置條件，不得以審批、備案等藉口拖延企業復工復產的時間。

中風險地區則實施外防輸入、內防擴散的策略，盡快有序恢復正常的生產生活秩序，組織人員有序返崗，指導企業嚴格執行消毒、通風、測溫等要求，降低人員密度、減少聚集、加強防護、消除風險隱患，並應當以現有病例流行病學調查及疫情分析為線索，根據其生產生活接觸的空間和人員範圍，合理確定防控管理的場所和人員，實施精細管理。