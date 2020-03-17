新冠肺炎：全省新增3宗確診病例　均為境外輸入

廣東省衞健委公布周一（16日）全省新增3宗新冠肺炎確診病例，均為廣州的境外輸入病例，其中英國、法國、菲律賓輸入各一宗，當局已將相關情況通報香港衞生部門。截至目前，廣東累計1364宗確診病例，其中14宗境外輸入病例，累計8人死亡。

其中一名患者為64歲常住番禺區鐘村街的法國籍男子，他1月中旬獨自前往法國巴黎，上周四（12日）離開巴黎，於上周五（13日）下午入境香港，再坐的士至深圳灣口岸後被深圳疾控部門送往指定隔離點。不過他從深圳接回至廣州指定隔離點時未出現發熱和呼吸道症狀，周日（15日）他由專車送回番禺住所單獨隔離，最終由疾控部門證實確診，隨後轉入廣州市第八人民醫院隔離觀察。

另一名患者為26歲來自福建晉江的男子高某，他常駐菲律賓馬尼拉工作與生活，周日下午他途經廣州白雲國際機場入境，抵達前有頭痛、咳嗽，自覺發熱症狀，經海關採集咽拭子檢測，於晚上由救護車送至廣州市第八人民醫院隔離觀察。

至於最後一名患者為19歲女子沈某，來自浙江寧波並於英國留學，其上周六（14日）從英國出發經泰國曼谷，於周日晚途經廣州白雲國際機場入境，有咳嗽症狀，翌日由救護車送至廣州市第八人民醫院隔離觀察。