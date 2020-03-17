新冠肺炎：法匹拉韋具良好臨床療效　科技部建議納入診療方案

國務院聯防聯控機制周二（17日）下午在北京召開新聞發布會，當中提及藥物疫苗和檢測試劑研發的最新情況，指法匹拉韋具良好臨床療效，建議納入診療方案，又強調中國疫苗領域的科學家正按照相關法規和技術要求，一方面全力以赴，另一方面堅持按科學規律辦事，在保證安全和有效下加快疫苗研究應用。

科技部生物中心主任張新民表示，針對輕型、普通型病情，當局會重點推動磷酸氯喹、法匹拉韋和中醫藥以阻其向重型轉化，而針對重型、危重型患者的救治則重點推動恢復期血漿、托珠單抗、幹細胞和人工肝的臨床應用，現均有良好進展。

其中，法匹拉韋已完成臨床研究，並顯示出很好的療效，鑑於其安全性好、療效明確、藥品可及，經過科研攻關組組織專家充分論證，已正式向醫療救治組推薦，建議盡快納入診療方案。科研攻關組將進一步推動攻關成果於武漢應用，並針對目前國際疫情爆發的態勢，推出藥物治療的中國方案。而在藥物研發過程中，張指科研攻關組遵循老藥新用的研發策略，至於正在進行的臨床試驗及尚未上市的新藥，當局將按研發的進展持續關注其安全性和有效性。

中國工程院院士王軍志則稱，中國目前按照多種技術路線緊急研製新冠疫苗，包括建立穩定的生產工藝和質量控制標準；獲得疫苗樣品後，採用感染動物模型（如新冠病毒的猴感染模型和鼠感染模型），評價疫苗免疫原性、保護效果及安全性等。總括而言，生產的疫苗樣品合格，並在動物實驗中證明安全有效性後才可進入臨床試驗，他強調對於疫苗研發的每個環節，中國都有相應的技術法規可遵循，這些法規和技術要求和WHO等國際上的標準亦是一致的。

最後，中國醫學科學院實驗動物研究所研究員秦川表示，經流行病學和動物實驗證實，新冠病毒的主要傳播方式仍為飛沫和密切接觸傳播，對於公眾廣泛關注的糞口傳播方面，她指雖然國內有機構從患者的糞便中分離到了活的病毒，惟基於對呼吸道和消化道傳播病毒的認知，沒有直接證據證明新冠病毒能通過糞口傳播，且實驗證明即使用高劑量的病毒接種實驗小鼠和實驗猴，動物都無法感染，也沒有看到病毒感染引起的疾病，故病毒可說是無法經過糞口途徑傳播。

她進一步解釋，目前實驗證實即使糞便中的病毒具感染力，也無法通過消化道感染，惟不排除通過不潔的手接觸呼吸道和結膜而導致感染。