新冠肺炎：內地針對境外入境旅客防疫一覽

新冠肺炎疫情嚴重，內地針對境外入境旅客的防疫措施一覽：

北京：所有抵埗旅客（包括內地及港澳台居民），必須集中隔離14天。

上海：14天內曾去過疫情防控重點國家（南韓、意大利、伊朗、日本、法國、西班牙、德國、美國、英國、瑞士、瑞典、比利時、挪威、荷蘭、丹麥、奧地利）的旅客，入境後必須居家隔離14天；若在上海不具備家居隔離條件的入境人士，將自費實施集中隔離，住宿費原則上每人每天200至400元人民幣（約226至452港元）不等。

廣州：對從境外（包括經香港、澳門轉機）入境的旅客需要，以及從內地其他城市口岸入境的旅客，均需邊檢警員的檢疫措施，發現在海外疫情突出地區有過旅行史，居住史的旅客，將第一時間要求海關檢疫、衞健委等相關部門到場協助。

武漢：由周二（17日）凌晨零時起，將對所有境外赴（返）漢（武漢）人員實行集中隔離14天，且隔離費用自行負擔。

天津：由周三（18日）凌晨零時起，除發燒等可疑症狀旅客需按規定程序處置外，從任何途徑入津的所有人員原則需送至集中觀察點，隔離14天。

深圳：入境人士分流至各區集中隔離點隔離和檢測，若檢查無異常會被送至所需公共交通站點；持有香港證件的旅客入境深圳，在14天內沒有外遊紀錄且無病徵者，可以放行。