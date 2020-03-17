新冠肺炎：自媒體發布多篇雷同文章　公司稱員工「出錯」

內地一間網絡科技公司，近日利用旗下的自媒體微信公眾號，發布多篇「華商太難了」的文章，內容雷同，僅地點、店舖行業、店主相異。該公司職員表示，文章來源自海外華人投稿，是負責文章發佈的員工「弄錯了」，把一篇文章重複發佈到十幾個微信平台。

內媒利用微信搜索「店鋪關門歇業」，發現多個國家版本的「華商太難了」的公眾號文章。它們由「掌上瑞士」、「掌上白俄羅斯」、「掌上印度」、「掌上都柏林」等10多個微信公眾號批量發布類似的標題和文章，以華人口吻講述「國外疫情下的困境」。不過，這些文章情節如出一轍，僅換了主角姓名、從事生意和所在國家。

以「掌上都柏林」為例，該公眾號文章寫道：「在都柏林，我也躺槍被隔離了。2月26日，在都柏林做食品生意的中國商人王明告訴我們」；其他公眾號如「掌上印度」發布同標題文章，內文也雷同，僅將「都柏林」換成了「印度」；「王明」換成了「王東」；「食品生意」換成了「超市生意」。

此外，內媒亦發現該公司旗下的公眾號曾發布「留在某某國的華人華僑：囤積食物自我防護，思來想去還是暫時不回國好！」、「對不起，我勸你別來某某國了！」等多篇宣傳文章。目前，前述文章已被刪除。

報道指出，這些公眾號來自福清天天快幫網絡科技有限公司，該公司於2019年6月13日註冊，所屬行業為信息傳輸、軟件和信息技術服務業，法定代表人為郭仕強。

有內地律師指出，根據相關法例，散布謠言，謊報險情、疫情、警情或者以其他方法故意擾亂公共秩序的，最高可處10日以下拘留，罰款500元（人民幣，下同，約560港元）以下處罰；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。情節嚴重的，以編造、故意傳播虛假恐怖信息罪定罪處罰。