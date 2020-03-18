新冠肺炎：內地繼續嚴防境外輸入　疫苗研製需時至少6個月

新冠肺炎已成全球大流行，內地嚴防病毒由境外傳入。截至周三（18日）凌晨，內地單日新增23宗確診病例，累計確診80883人，死亡3226人。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友周二（17日）晚上在電視節目上表示，疫苗研製成功至少需時6個月。他指出，疫苗的研製需經過三期臨床試驗，首期做安全性測試，最短需時20天；二期測試，需招募至少200人，需時1個月；第三期需評估有效性，一般為3至5個月不等。也就是說，如果完成三期臨床試驗，最後得出結論，疫苗有效的話，最短估計也需要6個月的時間。

鑑於國外地區近日出現大爆發的情況，內地嚴防境外輸入病例，多地陸續針對入境人員制訂檢疫措施，其中北京、廣州、武漢、天津等地均規定，所有入境人士要接受居家或集中隔離14日；深圳則接受14日內無出國、無病徵的香港人入境，外國人則需集中隔離14日。

此外，近日多間方艙醫院陸續關閉，多個支援湖北武漢的醫療團隊，相繼撤離。