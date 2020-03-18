交換倒賣50萬北京上海中學生信息　3人獲刑

內媒周二（17日）引述上海市虹口區人民檢察院報道指，逾50萬條北京、上海兩地中學生的個人信息被不法分子交換、倒賣。3名被告以侵犯公民個人信息罪分別被判2年半至3年有期徒刑不等。

案情指出，3被告均在教育培訓機構工作，其中上海的劉某於2017年花費5000元（人民幣，下同，約5500港元）向他人購買13萬餘條上海各區大量學生個人信息，包含了學生的姓名、出生日期、身份證號碼、學籍號、所在學校、年級、家庭住址、家長姓名等。翌年，劉用該批學生信息與來自北京、經微信認識的周某換取38萬餘條北京各區學生信息，最後在去年初將手中52萬餘條學生信息部分分別出售給兩人，共獲利1.6萬元（約1.77萬港元）。

此外，去年周某還通過網上從前同事、上海某教育培訓機構總經理李某處，獲得3萬餘條上海學生信息，經查，當局發現李某於2015年在網上花費200元（約220港元）向他人購買13萬餘條上海高中生信息，並將其中一部分供予周某。

檢方認為，劉某非法購買、交換、出售公民個人信息，周某非法收受、交換公民個人信息，李某非法購買、提供公民個人信息，3人行為均已違反有關法規，遂以侵犯公民個人信息罪提起刑事訴訟同時附帶提起民事公益訴訟。最終，劉某被判囚3年，緩刑4年，處罰金2萬元（約2.2萬港元）；判囚周某3年，緩刑3年，處罰金2萬元；判囚李某2年半，緩刑2年半，並處罰金1萬元（約1.1萬港元）。同時3人須在國家級新聞媒體上公開賠禮道歉，其中劉某被要求按照其侵犯公民個人信息的獲利賠償1.6萬元。