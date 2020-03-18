台警破盜版色情片網站　日本AV女優拍片致謝

台灣警方周二（17日）宣布破獲盜版AV網站，初步估計網站2年來不法獲利超過4000萬元（新台幣，下同，約1045萬港元）。日本知名AV女優高橋翔子、明里紬因此更特別錄製影片，對台警取締盜版商的行動致謝。

台灣刑事局周二在破案記者會上指出，警方接獲檢舉發現該個跨境盜版色情片網站，長期提供大量日本盜版AV；用家可透過網上付款購買點數並瀏覽。警方於是透過由日本200多家AV片商加盟的知的財產振興協會（IPPA）的在台辦事處，對該網站內容搜證，確認其違反著作權法、公開播送事實，於是將案報請彰化地檢署偵辦。

調查發現，涉案34歲王姓男子早於2012年因開設盜版AV網站曾遭送辦。惟王男前年另起爐灶，再開設名為「iav19.com」的跨境盜版AV網站，利用位於美國的雲端主機，虛設電子商務公司，透過便利店第三方支付系統，讓會員以月租或按部購買方式在網上觀看盜版AV，最後利用人頭帳戶提取贓款以避追查。

警方查出該網經營近兩年已擁有近萬名會員，估計涉案侵權知識產權損失超過1億元（約2600萬港元）。警方掌握案件資金流動證據後，上月20日搜查台中及彰化10處地點，逮獲王某等7名疑犯，並查扣網上銀行密碼鎖匙、人頭帳戶存摺及提款卡、工商憑證、印章、手機、現金等證物，同時扣押物業價值約3600萬元（約940萬港元）。