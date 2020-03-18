深圳法院判寫作機械人文章遭侵權　屬全國首例

深圳一間企業開發的新聞寫作機械人近日發布一篇財經報道，惟文章其後遭人照搬抄襲；企業遂就此提告。深圳南山法院近日審結此案，認為文章屬於著作權法所保護的文字作品，裁定涉事公司侵害了原告企業的信息網絡傳播權，應承擔相應的民事責任。此案成為全國首宗認定人工智能生成的文章構成作品的案件。

深圳市騰訊計算機系統有限公司的關聯企業自主開發了Dreamwriter軟件，並授權前者使用該款智能寫作輔助系統。該企業前年在網上首次發表了一篇財經報道，惟文章不久後即被上海盈訊科技有限公司照抄發布，因而提告。原告認為，被告行為侵犯其信息網絡傳播權，構成不正當競爭，故起訴要求對方立即停止侵權、消除影響並賠償損失。

法院認為，是否構成文字作品的關鍵在於其是否具有獨創性。法官指出，從文章的生成過程來看，其表現形式是由原告主創團隊相關人員個性化的安排與選擇所決定，具一定獨創性，認為上述條件符合著作權法關於創作的要求。因此，法院認定文章是由原告主持的多團隊、多人分工形成的整體智力創作完成的作品，判被告賠償1500元人民幣（約1670港元）的經濟損失及合理維權費用。