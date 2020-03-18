重達210及160公斤　2女因肥胖險窒息需手術減重

上海近日有2名分別重達210公斤和160公斤的女子，因嚴重肥胖導致被診斷出患有重度的阻塞性睡眠呼吸暫停（OSA）引起的呼吸衰竭和心功能衰竭，於是在上海第九人民醫院接受手術減重，幸經醫護努力二人已先後痊癒出院。

據了解，OSA容易令患者夜間呼吸道塌陷，嚴重可致夜間呼吸暫停而猝死。來自東北、重210公斤的小王及上海本地160公斤重的小張都是極重度肥胖，體重指數分別達到了75kg/㎡和60kg/㎡，遠超23.5 kg/㎡的正常界限。二人到院後被收治在同一病房，引來普外科協同口腔顱頜面科、耳鼻咽喉頭頸外科、內分泌科、呼吸內科、心血管內科、手術麻醉科、神經內科、外科重症監護、消化內科等多學科專家會診。

隨後，專家組為二人擬定了個體化治療方案，先進行了嚴格的住院期間能量攝入管理和藥物治療，讓她們在不到3周就體重減去了40千克，然後進行近2周的抗心衰和無創呼吸機輔助通氣治療，緩解心肺功能衰竭及控制糖尿病、高血壓和血脂異常等。

最後手術麻醉科制訂了圍術期氣道管理、心功能監控、鎮痛和補液方案，並在疫情級手術防護下，由普外科主任王兵醫師團隊分別實施3孔微創腹腔鏡減重手術。二人手術後心肺功能逐漸恢復穩定，分別在近日出院，過回正常生活。