新冠肺炎：武漢封城前逾8成感染者未確診　致疫情迅速蔓延

內地新冠肺炎疫情年初爆發，重災區湖北武漢更在1月23日宣布封城。國際學術期刊《科學》周一（16日）刊登研究指，在武漢封城前，中國報告的確診病例數只有總感染病例的14%，顯示未確診的感染者比例高達86%，是造成疫情迅速蔓延的主因及疫情初期難以防控的核心。

該項研究由7位來自英國、美國、香港及內地的專家學者共同編寫。研究團隊發現，內地全面實施出行限制等措施前，有大部分新冠肺炎感染者未確診，通常表現為症狀輕微或無症狀，所以未被發現，病毒則藉此對外傳播，此群體的人均傳染力是確診患者的55%。

研究指出，若沒有出現未確診感染者的傳播，內地在1月10日至1月23日期間報告的感染病例，可以減少78.8%，武漢則減少66.1%。此外，在上述期間確診病例超過10宗的城市較少，只有1個城市在1月23日確診病例超過10宗，表明具有傳染性、未確診的感染者助長新冠病毒傳播。

團隊認為，為全面控制新冠疫情，需要從根本上加強對目前未確診感染者的確認和隔離。雖然此群體的傳播力強，但在控制、監測和報告實踐不同的國家，情況或有不同。團隊又指，此次發現強調新冠病毒的嚴重性和大流行的潛力，若病毒沿襲2009年H1N1流感大流行的模式，將在全球傳播並成為可在人類中流行的第5種冠狀病毒。