新冠肺炎：2男偽造證明文件赴江門　警立案偵查

廣東江門市公安局新會分局周日（15日）公布一宗偽造公文、公章案件，涉案兩名湖北籍男子為離開湖北，從網購平台購買偽造單位證明，瞞騙防疫人員，先後私自從湖北到達新會。警方已立刑事案件偵查，兩人目前分別接受隔離及取保候審，暫未採取刑事強制措施。

警方上周五（13日）接報稱，有人使用偽造公文、公章，遂立即向公章原主、衞健部門、證人等調查，發現新會某車店銷售員、來自湖北襄陽市的陳某有嫌疑，將其傳喚到派出所接受調查。據了解，偽造文件上的公章包括某汽車銷售公司、某果業批發部，及新會區疫情防控指揮部。

陳某交代，上月16日得知需要有工作單位出具接收函才能離開當地，於是在網購平台找商家以60元人民幣（約68港元）價格偽造文件，他則提供文件內容及公章樣式，並以假證明瞞騙防疫人員，翌日凌晨到達新會。其朋友劉某得知他離開湖北，遂要他以同樣方法偽造證明文件，並以此與父母離開，於本月1日到達江門。

警方指，劉某正執行定點隔離，暫未對其採取刑事強制措施；陳某已向所屬街道社區報備並自行居家隔離14日，目前對他採取取保候審，其父母則在定點酒店隔離。上述人士暫未出現新冠肺炎病症。