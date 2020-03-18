新冠肺炎：台灣明起限外地人入境　一律需14天居家隔離

台灣的衞福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周三（18日）表示，鑑於全球新冠肺炎疫情升溫，從周四（19日）凌晨零時起，所有非台灣籍人士一律限制入境，所有入境者一律要接受14天居家檢疫隔離。

陳時中在記者會上宣布上述措施，不分國籍，所有入境者一律需居家檢疫14天。台外交部長吳釗燮補充，外籍人士除持外交公務證明、商務履約證明等相關證明，一律禁止入境，持相關證明入境亦需遵從防疫規範。相關規範及解除時間，由疫情指揮中心決定。

針對本月5日至14日有歐洲旅遊史的市民將追溯進行居家檢疫，居家檢疫期間不得外出，政府會發放檢疫補償。據陳時中稱，經已有500多人完成檢驗。陳時中周三前往立法院備詢時重申，現在並無頒布緊急命令的問題，只是台灣最近防疫的壓力非常大，基本上是境外移入，因此需全力進行邊境防堵。

另吳釗燮在記者會表示，為共同對抗源自新冠肺炎疫情，台美將進一步強化雙方合作，包括研發快篩檢驗試劑、疫苗和藥物，追蹤接觸者相關技術機制與科技，舉行科學家與專家的會議，以及防疫衣料用品與設備的合作與交流。據指，首波合作美方已為台灣預留30萬件防護衣原料，而台灣則每周向美國提供10萬個口罩。