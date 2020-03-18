新冠肺炎：武漢連續4天出現門診新病例　恐成防控漏洞

武漢市衞生健康委員會官網周二（17日）顯示，全市周一（16日）新增1宗確診病例，來自門診。另據疫情防控指揮部消息，本月13日、14日、15日連續三天均有來自門診的新增確診病例。專家稱，在武漢封城、疫情趨緩的情況下還有門診新增病例，屬危險信號。

武昌方艙醫院醫療隊醫生表示，如果這幾天的新增病例是來自隔離點的疑似病例，或是境外輸入，說明已非常有效控制疫情，待這些遺留病例清零後，小區可以慢慢解封，但如果連續出現小區新發病人，說明防控還有一定漏洞。

內媒翻查周日（15日）新增確診的4宗病例情況，其中1宗來自住院，1宗來自隔離點，2宗來自門診。其中門診患者家住洪山區和平街鐵機路保利才盛景苑，患者家屬曾外出和在小區活動，所住大樓曾出現確診病例，不排除為社區間接感染；另1患者住武昌區百瑞景2期，曾在小區活動、外出上班和到醫院就醫，不排除為社區或家庭成員感染。

醫生指，來自社區的新增病例是個比較棘手的問題，病毒不會憑空而來，社區居民基本封閉在家中超過14天，關鍵是要弄清楚如何被感染。現時最擔心的是存在未被排查到的病源，或將是新冠肺炎死灰復燃的漏洞所在。