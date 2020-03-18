地鐵地盤運泥平板車翻側　2工人被壓死4人傷

江蘇省南通市一個地鐵工程地盤近日發生工業安全事故，6名工人在隊道內乘坐運土車時，因車翻側被壓住，其中4人獲救，2人經搶救無效。江蘇省住建廳周二（17日）表示，即日起禁止涉事工程承包和施工單位在省內承接新項目。

據江蘇住建廳的通報顯示，事發於上周六（14日）上午6時許，在南通市城市軌道交通1號線一期工程地盤，當時6名工人乘坐運土平板車沿工程隊道內從宏興路站駛往居康路站途中，當經過一處通風井時平板車脫軌翻側，工人被壓，其中2人自行脫困並前往醫院就醫，另外被困4人直至中午12時許才被救出，隨即送往南通市第一人民醫院和南通瑞慈醫院救治，其中2人約下午2時宣告不治，其餘4人均無生命危險，正在醫院接受治療。

發生事故項目的建設單位是南通城市軌道交通有限公司，施工總承包單位是上海市機械施工集團有限公司（下稱上海機械），專業分包單位是上海錦夏建築勞務有限公司（下稱錦夏建築），監理單位是鐵四院（湖北）工程監理咨詢有限公司。

通報指，上述施工總承包單位和施工專業分包單位的安全生產條件已降低，按照有關規定自周二起在江蘇省內不得承接新的工程項目。