新冠肺炎：如非人群聚集　衞健委建議無需戴口罩

國家衞健委網站周三（18日）發出關於佩戴口罩的新指引，指市民如居家、置身戶外，或在無人員聚集、通風良好的場合，建議無需佩戴口罩。

指引稱，根據當前防控形勢和復工復產需要，防控組組織專家對一般市民、特定場所人員、職業暴露人員以及重點人員分類，對不同場景下戴口罩提出科學指引的建議。

建議指出，市民如處於人員密集場所，如辦公室、商場、餐廳、會議室、工廠車間等，或乘坐升降機、公共交通工具時，在中、低風險地區，建議隨身帶備一次性使用醫用外科口罩，並在與其他人近距離接觸1米或之內時佩戴。若在高風險地區，則建議佩戴一次性使用醫用口罩。如有咳嗽或打噴嚏等感冒症狀者，或於與居家隔離、出院康復人員共同生活的人士，也建議佩戴一次性使用醫用口罩或醫用外科口罩。

對於疑似及確診患者，無症狀感染者、密切接觸者，以及入境人員等重點人員，指引建議佩戴醫用外科口罩或符合KN95/N95及以上級別的防護口罩。另針對特定場所如醫院、車站、超市、監獄、護老院，以及職業暴露人員（主要為醫護及採樣工作人員），也提出相應的口罩佩戴建議。

指引最後提到，一次性使用醫用口罩和醫用外科口罩累計使用不可超過8小時。職業暴露人員使用口罩不超過4小時，亦不可重復使用。