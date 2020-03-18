海口市委前書記涉受賄　遭最高檢決定逮捕

內地持續打擊官場貪腐，海南省委前常委、海口市委前書記張琦涉嫌受賄，早前由國家監察委員會調查終結移送檢方審查起訴，至近日，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對張琦作出逮捕決定。

通報指，張琦背棄初心使命，落實黨中央重大決策部署不堅決、不到位；處心積慮對抗組織審查，不按規定報告個人有關事項；違反中央八項規定精神，多次接受不法私營企業主的宴請和旅遊安排；收受禮品、禮金；在工程項目承攬、土地徵收拆遷、幹部職務晉升等方面，利用職務上的便利為他人謀利，並非法收受巨額財物；家風敗壞，夥同家人大肆收錢斂財、大搞權錢交易。

公開資料顯示，現年59歲的張琦是安徽壽縣人，在職研究生學歷，工學碩士、高級管理人員工商管理碩士學位。他於1981年8月參加工作，歷任淮南師範專科學校團委幹事、副書記、書記，煤炭部淮南礦務局南方公司副經理，海南省農業綜合開發實驗區管委會工商局局長、海南省工商行政管理局副局長、紀檢組組長，海南省三亞市委副書記、副市長，海南省旅遊局局長。

至2008年，張琦出任海南省儋州市委副書記、代市長、市長，2010年任海南省儋州市委書記，兼洋浦經濟開發區工委副書記、市人大常委會主任，2014年任海南省委常委、儋州市委書記、三亞市委書記，2016年任海南省委常委、海口市委書記。本月4日，中央紀委監委網站公布消息，指經中央批准，給予張琦開除黨籍及公職處分。