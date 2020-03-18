新冠肺炎：禁國際航班降落　首都機場防範疫情輸入

新冠肺炎疫情蔓延全球。北京近日有網傳消息，指周三（18日）起將不再接受國際航班降落，有關航班會分流轉飛至天津、河北石家莊、山西太原等地的機場，經檢疫後再飛往北京。天津、太原機場均有工作人員在晚上證實事件；另首都機場公安局長鄭南同日指出，首都機場正面臨前所未有的輸入性風險，需以最大限度防範疫情輸入。

北京首都機場有工作人員表示，截至周三下午尚未收到相關通知，當日依然有多班來自紐約、華盛頓、倫敦、東京的航班降落。唯天津濱海國際機場客服人員在晚上證實事件，指已收到相關通知，但仍未開始接收此類航班，當正式實行時會提前通知相關旅客；而太原武宿機場的工作人員亦表示收到有關通知，已有防疫中心人員就位。

此外，北京海關周三公布，當地的首都機場及大興機場在1月21日至周一（16日）期間，共有1182班航班降落。機場目前實施最嚴格的「一機一策」檢疫監管措施，口岸增設專用區域，為入境旅客檢疫。另已嚴築檢疫防線，與聯防聯控機制合力強化航空公司間​​的訊息通報機制；實施100%登臨檢疫，對所有具病徵旅客一律使用負壓隔離艙，直至救護車將其送院。