酒業公司以「王者榮耀」註冊商標　騰訊起訴國家知識產權局

內地著名手機遊戲《王者榮耀》的名字近日被貴州一間酒業公司註冊成為商標，惟國家知識產權局認為商標的註冊未侵犯遊戲發行商騰訊的著作權，故予以維持。騰訊事後起訴該局要求重新作出裁定。該宗行政糾紛案周二（17日）於北京知識產權法院線上開庭，案件正進一步審理。

事緣前年6月，騰訊科技（深圳）有限公司對貴州問渠成裕酒業有限公司（下稱問渠成裕酒業）註冊的王者榮耀商標提出無效宣告請求，指商標侵犯了在先著作權，與騰訊的同名遊戲構成類似商品上的近似商標，易使公眾誤認等。

不過國家知識產權局指，問渠成裕酒業商標指定使用的果酒（含酒精）等商品，與騰訊商標核定使用的電子出版物（可下載）等商品，於銷售場所、服務對象等方面都有較大區別；且王者榮耀四字為普通印刷體漢字，不能獨立表達作品的思想和情感，非著作權法規定的受保護作品，遂認為問渠成裕酒業未侵犯著作權，對其註冊商標予以維持。

騰訊其後不服向北京知識產權法院提起訴訟，問渠成裕酒業同時作為第三人參與訴訟。騰訊方面主張，《王者榮耀》是由原告開發並營運，有極高關注度，且遊戲曾與飲食業及汽水零售商等合作，推出套餐及飲料，與問渠成裕酒業註冊商標的領域高度重合；且該公司還申請了一系列王者榮耀字眼的商標，其法定代表人還設立了「貴州王者榮耀酒業有限公司」，具謀取不正當商業利益等意圖，遂請求法院撤銷被訴裁定，並判令被告重新作出裁定。