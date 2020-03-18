新冠肺炎：外界將中國抗疫污名化　王毅斥令人不齒

中國外交部長王毅周三（18日）就新冠肺炎疫情，應約與新加坡外長維文通電話。王毅表示，中國開展艱苦卓絕的防控戰爭，如今已勝利在望，將加強統籌協調，鞏固抗疫成果；他又指出，目前國際社會需要凝聚團結抗疫的共識，惟企圖將中國抗疫污名化的做法令人不齒。

王毅表示，中方對疫情在全球多地發生表示關切，願加強國際合作，分享防控、診療等經驗，向有需要國家派出醫療專家組提供援助。另強調中國從一開始就以公開透明態度，與世界衞生組織和國際社會保持溝通，防止疫情向外擴散；但某些國家將中國抗疫污名化，造成國際社會分裂，不利攜手抗疫及自身防控國內的疫情。新加坡總理李顯龍表示不應對新冠病毒污名化，中方表示讚賞，相信新方將繼續秉持公正立場。

維文表示，中國在短時間內控制疫情，為國際積累有益經驗，惟某些國家未能充分利用中國爭取來的寶貴時間，導致疫情出現全球蔓延。中、新雙方當務之急是鞏固抗擊疫情成果，防範輸入風險；另強調防控疫情是國際社會的共同挑戰，新方不認同將特定國家污名化的做法，既不利於相關國家國內疫情防控，也不利於各國建立信任和開展合作。