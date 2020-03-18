新冠肺炎：除武企業逐推復工　限制清單則需等疫情解除

內地新冠肺炎疫情逐步緩和，湖北省周三（18日）召開疫情防控工作新聞發布會，副省長曹廣晶會上指出，省內除武漢外的市縣疫情風險等級均為中低風險，省政府將按不同風險等級劃分四類企業，逐步推動復工復產。但戲院、棋牌室、遊戲廳、書店、網吧等在限制清單內的企業，原則上在疫情解除，即周五（20日）前均不得復工。

曹廣晶指出，第一類企業是與生產生活密切相關的企業，如水、電、煤公司，需在疫情期間依然運作；第二類是金融保險、港口和貨運站場等涉及物流、資金、產業鍊的企業，屬於全面復工必須的配套企業；而第三類則為工業、農業、產業化企業，以室外作業為主的建築業，大都屬於本地的居住產業，聚集感染風險度較低，適應在中風險區復工復產。而戲院、棋牌室、遊戲廳等第四類企業，屬於以上限制清單外的其他市場主體。

經濟和信息化廳廳長王祺揚會上表示，目前全省已有7629家工業企業復工復產，復工率49.3%；省發改委主任程用文也指出，目前湖北省已由27個部門共同成立「企業服務組」，幫助解決企業復工復產的問題。另對於目前仍不開放，屬人員密集的商業市場，政府會加大對電商平台的支持，保障市民需求。