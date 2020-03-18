新冠肺炎：留學生回國避疫　網民怒斥「千里投毒」

新冠肺炎疫情蔓延至全球，大批中國籍留學生返回內地避疫。從疫情重災區意大利返上海的留學生小楊（化名），在網上訴說自己的回內地經歷，遭內地網民批評他「回國添亂」、「千里投毒」。他周二（17日）發文回應：「不是所有留學生都會瞞報，我們不該被惡意攻擊。」

近期有大批旅居外國的中國籍人士回內地，惟其中某些人瞞報行程、病歷史，亦有人不服從國內的檢疫安排措施，導致輿論不滿，大部分網民均批評他們「擺架子」、「給國家添亂」，造成對立局面。

小楊經歷近8000公里、約30小時，終回到中國，目前在一間酒店接受為期14日隔離觀察，他表示，在學校停課後，曾猶豫是否應回國，經與家人商量後，「父母尊重自己的意見，但我覺得回來方便一些」，決定回國。

本月5日凌晨，他與同學一行4人在意大利熱那亞出發，「整個機場除了中國人，無一人戴口罩」，上飛機前留下手機號碼，檢測體溫填寫健康表。到了中國上海，他接受入境檢疫措施，「所有人都在飛機內原地等待，聽到名字的會帶上證件接受檢查」，等出了機艙，會檢測體溫，「測完沒收了護照，被要求集中隔離」，至當晚深夜他才進入酒店房間，結束長達30小時的行程。

類似小楊這種留學生返國的人，遭網民批評，「祖國建設你不在，千里投毒你最快」、「你們增加了機場防疫工作量」、「不回來誰攻擊你」；亦有人指出，相關批評是某些自媒體在煽風點火，「留學生沒有錯」、「祖國歡迎你」。