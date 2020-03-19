珠海沿海公路5日兩車禍　司機險連人帶車墮海

廣東省珠海市近日經常出現雨霧天氣，導致路面潮濕。在該市沿海的情侶路同一處彎道，5日內接連發生2宗車禍。其中於上周一（9日）上午9時許，一輛灰色私家車駛至情侶路菱角咀路段時突然失控，先撞毀路燈，再剷上行人路輾過石躉衝向海旁。幸私家車撞毀護欄令衝力減弱，才未有墮入海中。

警員接報到場後，私家車容姓司機已自行離開車廂，並站在路旁打電話。當時容男面色慘白，見交警到場立即上前表示自己是司機。經調查，37歲的容男已有13年牌齡。肇事車輛是兩年前買入的二手車，容男平日用來上班代步。

容男稱，當天早上他從香洲的住所出發送妻子到吉大街上班後，原路開車返家。當駛至現場時疑車速較快，加上地上有水漬，致輪胎一下子打滑。容男隨即煞車並扭軚，但車輛已失控，幸最終被護欄卡住才不致跌落海中，容男亦未受傷。事後交警認定，容男因駕駛時未確保安全行駛，需負事故全部責任。

據了解，同月4日晚上，一名乞姓女子下班後開車駛至情侶路同一彎道時，也因為輪胎打滑致掉頭並衝向海邊，同樣撞上護欄停下。事後私家車車尾刮花，左前方車門明顯撞凹，另現場2個石躉則被撞至連根拔起。該次事故中，交警同樣認定乞女士未確保安全行駛需負全責。