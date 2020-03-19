偷車賊得手後街頭熟睡　醒來時人贓並獲

重慶江津區一群偷車賊上周二（10日）作案後，因倦極倒在街上熟睡，剛好被巡邏警員撞破。警方調查後，揭發他們屢次跨區犯案，直至這次因一時貪睡才落網。

重慶江津區油溪派出所民警當日早上7時許，在濱江路某小區外見3男1女，倒在2張廢棄梳化上呼呼入睡，而梳化旁邊停放着一輛無牌電單車。警員稱，各人蓬頭垢面、衣衫襤褸。當各人被叫醒時神色慌張，對警員查問支吾以對，民警於是將各人帶到派出所進一步調查，發現3名男子均有盜竊前科，現場發現的無牌電單車，也是各人前一晚在江津區白沙鎮偷回來。

其中一名男子供稱各人無業，在重慶認識後組成盜竊團夥，早前已多次已在江津城區、白沙鎮等地偷走電單車、電動三輪車、高檔單車，甚至擊碎汽車車窗竊取車內財物。本月初，各人騎偷回來的單車到江津區尋找獵物，上周一（9日）在一幢居民樓下偷走電單車，原準備翌日上午拿去銷贓。但各人得手後前往石門鎮途中，因看到廢棄在路旁的梳化打算稍作休息再上路，「沒想到一覺睡到天亮」。

警方稱，匪徒每次得手後便將贓物廉價脫手，例如曾將一輛價值2700多元（人民幣，下同，約3000港元）的單車，以35元（約40港元）賣出。目前，公安機關已對各人依法採取刑事強制措施，並進一步辦理案件。