涉賣黑心芽菜　台一家四口獲刑

台灣一間農產企業負責人孫振擎一家四口，為了讓豆芽菜賣相較佳、防止氧化，將其浸泡在工業用化學品低亞硫酸鈉製成的水溶液中，再販售到台北的傳統市場攤商謀利。台北地方法院周三（18日）二審，判孫振擎1年徒刑；他的父母、妻子則各判刑10個月緩刑。

孫振擎一家在2016年5月至8月間，及2017年6月間，將上述豆芽菜販售至台北的傳統市場攤商及餐廳，或自行在市場販賣，以此非法獲利70.4萬元（新台幣，下同，約18萬港元）。二審期間，孫等人辯稱不知低亞硫酸鈉不得添加在食品上，純屬誤用。惟法院指低亞硫酸鈉主要是作紙業漂白劑或染整業、牛仔布的還原劑，外觀上一望便知是非合法食品添加物，認為孫等人所辯不足採信。

法院認定，豆芽菜是台灣民眾常食用的生鮮食品，孫振擎等人行為影響民生甚鉅，即使無法證明足以危害人體健康仍存有風險，遂依食安法判處孫男1年徒刑，罰款120萬元（約30.8萬港元）；其父母、妻子各判刑10個月緩刑，罰款30萬元（約7.7萬至港元），並須向公庫支付20至30萬元不等（約5萬至7.7萬港元），可上訴。