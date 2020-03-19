新冠肺炎：澳洲內政部長出院後首開腔　將重罰囤貨者

澳洲新冠肺炎疫情持續，增至637人確診。早前確診、現已出院的內政部長達頓周四（19日）開腔指，留意到有犯罪集團到處搶購防疫用品、食品及日用品，藉此牟取暴利，政府會重罰相關人士。塔斯馬尼亞同日宣布進入緊急狀態，所有於周五（20日）凌晨或之後進入當地的人，需要隔離14日。

達頓稱，相信到處搶購貨品來囤積的人，會在黑市轉售貨品，或將它們寄往海外，認為這些人就是在國內造成搶購潮的罪魁禍首。在維多利亞省，很多城市的民眾湧入小鎮的商店搶購貨品，令小鎮居民叫苦連天。有人擔心居於小鎮的老人及孕婦，會面臨食物及日用品短缺的危機。

達頓在周一（16日）出院，目前正在位於布里斯班的家中隔離。他相信自己在美國染病，現時感覺良好，而且症狀輕微，故將醫院床位讓給其他病人。他的家人已暫時搬離住所。

周五起，除醫護人員、緊急工作人員、國防部人員、航空及船隊成員、專家及必要貨運人員外，所有入境塔斯馬尼亞人士也要在指定地點隔離。違反隔離令的人將被罰款最多1.68萬澳元（約7.69萬港元），或監禁6個月。

此外，鄰國新西蘭周四（19日）宣布與澳洲一樣，將外遊警示提升至最高級別；當局建議國民如非必要，切勿外遊。南太平洋島國斐濟周四宣布出現首宗確診個案，一名近日曾外遊的人染病，現正接受隔離。