涉受賄詐騙徇私枉法　最富有法官遭起訴

海南省高級人民法院前黨組成員、副院長張家慧（副廳級），因涉嫌受賄、行政枉法裁判、詐騙等罪，近日被省人民檢察院第一分院提起公訴。曾被舉報家族資產超過200億元人民幣（約223.5億港元）的張，去年11月被雙開（即開除黨籍及公職），同年12月1日被省人民檢察院第一分院作出逮捕決定。

指控文件顯示，張家慧身為國家工作人員，利用職務便利為他人謀利，非法收受他人財物，數額特別巨大；身為司法工作人員，在行政審判活動中指使、授意他人故意違背事實和法律作枉法裁判；以非法佔有為目的，虛構事實，騙取他人財物，數額特別巨大，依法應當以上述罪名追究其刑事責任。

據公開資料，張家慧現年55歲，歷任多個中級人民法院的助理審判員及審判員，2004年9月起歷任海南省高級人民法院審判委員會委員、審判監督庭副庭長、民事審判第一庭庭長、 行政審判庭庭長；2012年7月起任海南省高級人民法院黨組成員、副院長，審判委員會委員。張的前夫劉遠生日前亦因涉嫌偽造公司印章罪、虛假訴訟罪，被海南省儋州市人民檢察院正式批准逮捕。