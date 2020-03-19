新冠肺炎：抗愛滋藥治重症患者　效果不明顯易有副作用

新冠肺炎疫情爆發至今，仍未有方法證明可有效治療因新冠病毒引發的嚴重疾病。泰國和內地早前均曾試用抗愛滋藥洛匹那韋和利托那韋，對新冠肺炎患者進行抗毒治療。但由中國與英美專家組成的團隊，近日在《新英倫醫學雜誌》發表臨床研究結果，顯示以上述兩種藥對新冠肺炎治療重症患者，效果並不顯著。

由中日友好醫院曹彬教授率領的團隊，在武漢金銀潭醫院將199名重症患者分成兩組，其中一組接受抗愛滋藥物HIV蛋白酶抑制劑克力芝（洛匹那韋 — 利托那韋）治療，另一組則接受標準治療。結果顯示，使用克力芝藥物的患者康復情況，並未較接受標準療法的患者為佳。

按入組後28天病死率比較，使用克力芝一組的病死率為19.2%，標準治療組則為25.0%。從臨床改善時間來看，前者中位數為15天，後者為16天。研究人員指出，這區別是重要，卻不算太大。此外，接受克力芝的重症患者更容易產生副作用，他們的胃腸道不良情況更常見，當中13人更因不良反應而提前停止治療。不過研究也發現，標準治療組患者在呼吸衰竭、急性腎損傷和繼發感染的發生率，則高於克力芝組。